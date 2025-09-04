Apple intègre désormais des options pour le paiement échelonné directement dans son application Cartes (Wallet). Une mise à jour rend ces services plus accessibles et pratiques pour les utilisateurs. Cela semble toutefois concerner quelques pays (comme les États-Unis) et non le monde entier.

Une intégration simplifiée dans l’application Cartes

Jusqu’à récemment, l’utilisation des services pour le paiement échelonné via Apple Pay restait peu intuitive. Lors d’un achat, il fallait double-cliquer sur le bouton latéral de l’iPhone pour lancer Apple Pay, puis naviguer vers « Autres cartes et options de paiement échelonné » pour configurer un service. Ce processus pouvait l’adoption.

Désormais, Apple simplifie l’expérience. Comme l’a souligné Aaron Perris sur X, une nouvelle section « Options de payer plus tard » fait son apparition dans l’application Cartes. Accessible via le bouton « + » en haut à droite de l’écran, ce menu liste tous les services de paiement échelonné disponibles. Les utilisateurs peuvent ainsi configurer leur option préférée en amont, sans attendre le moment de l’achat. Cette approche rend le processus plus simple et améliore la visibilité de ces services.

Apple has rolled out a new menu in the Wallet app for "Pay Later Options" making it easier to find and manage. (h/t @madhav13vij) pic.twitter.com/Q13DeCGInt — Aaron (@aaronp613) September 4, 2025

Cette nouveauté s’adresse aux utilisateurs de l’application Cartes, qu’ils soient sur iOS 18 ou iOS 26. Aucune mise à jour système spécifique n’est requise, Apple a fait la modification depuis ses serveurs.

Faut-il voir un quelconque lien entre cette option et l’arrivée prochaine des iPhone 17, qu’Apple annoncera le 9 septembre ? Peut-être, peut-être pas. En attendant, cela reste une option intéressante pour les utilisateurs.