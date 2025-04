La MTA, l’autorité en charge des transports à New York, prépare une étape clé dans la modernisation de son système de paiement. D’ici la fin 2025, les usagers du métro, du bus et autres pourront ajouter leur carte OMNY directement dans l’application Cartes (Wallet) d’Apple sur iPhone ou Google Wallet sur Android, évitant ainsi d’avoir à manipuler la carte physique. Une évolution qui s’inscrit dans un mouvement plus large, initié il y a six ans par Apple avec le support progressif des cartes de transport dédiées.

Actuellement, plusieurs grandes villes américaines proposent déjà cette fonctionnalité, comme San Francisco (Clipper), Washington DC (SmarTrip) ou Los Angeles (TAP). Le Canada n’est pas en reste avec la carte PRESTO. En France et plus exactement en Île-de-France, il y a le support du pass Navigo. New York, en retard sur ce point, devrait bientôt rejoindre le mouvement.

Depuis 2019, la MTA déploie progressivement OMNY, un système sans contact qui remplace les anciennes cartes MetroCard, nécessitant un glissement magnétique. Au départ, OMNY ne fonctionnait qu’avec une carte bancaire. Puis des cartes physiques OMNY rechargeables ont vu le jour, offrant une alternative pratique pour ceux préférant recharger en espèces ou limiter les transactions multiples sur leurs relevés.

Mais le véritable tournant approche. La MTA va bientôt annoncer lors d’une réunion que la carte virtuelle OMNY arrivera au quatrième trimestre 2025, ce qui permettra une intégration dans l’application Cartes d’Apple sur iPhone et Apple Watch. Une intégration dans l’application MTA permettra aussi de gérer plus facilement son solde.

L’objectif est d’atteindre un déploiement d’ici décembre 2025. Une fois cette étape franchie, New York alignera enfin son système sur d’autres métropoles, simplifiant les déplacements de millions d’usagers.