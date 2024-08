Apple confirme ce qui a été récemment découvert : ceux qui habitent en Californie pourront prochainement avoir leur carte d’identité et leur permis de conduire sur iPhone et Apple Watch.

Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et de l’application Cartes, déclare :

Nous sommes ravis de collaborer avec l’État de Californie pour proposer prochainement les pièces d’identité dans Apple Cartes dans l’État d’origine d’Apple et offrir aux résidents un moyen simple, sécurisé et privé de présenter leur permis de conduire et leur carte d’identité de l’État de Californie en personne et dans l’application à l’aide d’Apple Cartes. Qu’il s’agisse d’utiliser les pièces d’identité dans Apple Cartes pour voyager en toute tranquillité ou de vérifier l’âge ou l’identité en toute sécurité dans les commerces, les permis de conduire et les pièces d’identité de l’État de Californie dans Apple Cartes permettent de présenter des pièces d’identité en toute transparence, tout en bénéficiant de la sécurité intégrée à l’iPhone et à l’Apple Watch.