Doucement mais sûrement, Apple propose le support du permis de conduire et de la carte d’identité sur iPhone par le biais de son application Cartes (Wallet). Aujourd’hui, l’Ohio s’ajoute à la liste des États américains qui y ont le droit.

Apple a mis à jour son site dédié pour indiquer l’ajout de l’Ohio, et ce dès maintenant. L’État américain rejoint ainsi l’Arizona, le Maryland, le Colorado et la Géorgie. Des utilisateurs ont également partagé la nouvelle avec des captures d’écran partagées sur les réseaux sociaux.

Ohio added digital ID and it is now available in Apple Wallet. pic.twitter.com/W1TaMeuXC3

— Aaron Zollo (@zollotech) July 31, 2024