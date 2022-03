Apple annonce que l’iPhone peut désormais accueillir la carte d’identité et le permis de conduire aux États-Unis, en commençant par l’État de l’Arizona. D’autres États s’ajouteront progressivement au fil du temps.

L’iPhone peut stocker le permis et la carte d’identité aux États-Unis

Les habitants en Arizona peuvent dès aujourd’hui ajouter leur permis de conduire et leur carte d’identité dans l’application Cartes d’Apple sur iPhone et Apple Watch. Ils pourront ensuite présenter les documents à la TSA (contrôles de sécurité) à l’aéroport international Sky Harbor de Phoenix. Plus besoin de forcément fournir les documents physiques, la version numérique sur iPhone suffit. Apple indique par ailleurs que cette fonctionnalité est également disponible à certains points de contrôle TSA dans d’autres États. Il est conseillé aux voyageurs de consulter la signalisation des points de contrôle pour confirmer la disponibilité de cette fonctionnalité.

Parmi les autres États qui ajouteront prochainement le support pour leurs habitants, on retrouve le Colorado, Hawaï, le Mississippi et l’Ohio. Le territoire de Porto Rico sera aussi ajouté à la liste. Pour ce qui est des autres États américains, il faudra attendre davantage. Et qu’en est-il de l’international ? Apple n’évoque même pas le sujet…

« Nous sommes ravis d’apporter aujourd’hui le premier permis de conduire et la première carte d’identité dans l’application Cartes à l’Arizona, et de fournir aux Arizoniens un moyen facile, sécurisé et privé de présenter leur carte d’identité lorsqu’ils voyagent, par un simple tapotement de leur iPhone ou de leur Apple Watch », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple pour Apple Pay et Apple Cartes. « Nous sommes impatients de collaborer avec de nombreux autres États et avec la TSA pour proposer le support des pièces d’identité dans l’application Cartes aux utilisateurs des États-Unis ».

Les conditions requises pour en profiter

Pour avoir la fonctionnalité, il faut disposer d’un iPhone 8 au minimum qui tourne sous iOS 15.4 ou une version plus récente. Pour ce qui est de la montre, il faut une Apple Watch Series 4 au minimum qui tourne sous watchOS 8.4 ou une version plus récente.

Apple précise que les utilisateurs seront invités à effectuer une série de mouvements du visage et de la tête au cours du processus de configuration comme mesure supplémentaire de prévention de la fraude. Aussi, Apple fait savoir que chaque État est responsable de la vérification et de l’approbation de la demande de l’utilisateur.