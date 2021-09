Avec iOS 15, les personnes équipées d’un iPhone pourront mettre leur permis de conduire directement sur leur téléphone au sein de l’application Wallet. Mais cela nécessite des accords entre Apple et les régions pour que ce système soit officiellement reconnu. Aujourd’hui, Apple annonce les premiers États éligibles.

Sans surprise, les premières régions qui pourront avoir le permis de conduire sur iPhone avec iOS 15 seront aux États-Unis. L’Arizona et la Georgie seront les deux premiers États éligibles. Il y aura ensuite le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah. La Transportation Security Administration (TSA), l’administration chargée de la sécurité des transports aux États-Unis, permettra à certains points de contrôle de sécurité et couloirs des aéroports participants d’être les premiers endroits où les clients pourront utiliser leur permis de conduire ou leur carte d’identité nationale dans Wallet.

Apple dit qu’il discute avec différents États américains pour proposer la nouvelle fonctionnalité. On peut aussi imaginer que des discussions sont en cours avec les autres pays, mais il n’y a pas d’information précise à ce sujet.

Apple assure que sa fonctionnalité a été conçue dans un souci de confidentialité et de sécurité. Au moment d’ajouter un permis de conduire ou une carte d’identité dans l’application Wallet, les clients doivent prendre une photo de leur visage, qui sera transmise en toute sécurité à l’État émetteur pour vérification. Le fabricant ajoute que les utilisateurs seront invités à effectuer une série de mouvements du visage et de la tête pendant le processus de configuration.