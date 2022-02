iOS 15.4 se prépare pour le permis et la carte d’identité sur iPhone

La deuxième bêta d’iOS 15.4, disponible pour les développeurs, a ajouté une nouvelle ligne de code concernant le support du permis de conduire et de la carte d’identité sur iPhone. Cela montre qu’Apple continue de travailler sur cette fonctionnalité.

Le permis et la carte d’identité sur l’iPhone avec iOS 15.4 ?

Le développeur Steve Mosser a repéré la ligne de code suivante dans la bêta 2 d’iOS 15.4 : « Découvrez quand votre permis de conduire ou votre carte d’identité nationale est prêt à être utilisé et obtenez des informations importantes sur votre carte d’identité ».

Apple avait au départ indiqué que le support du permis de conduire et de la carte d’identité sur iPhone devait arriver à la fin de 2021 avec une mise à jour d’iOS 15. Mais le groupe a annoncé en novembre que la fonctionnalité était finalement reportée au début de 2022, sans plus de précision sur la date. Une arrivée avec iOS 15.4 est donc possible, sachant que la mise à jour en version finale devrait être disponible après la keynote au mois de mars.

L’année dernière, Apple a annoncé que l’Arizona et la Géorgie seraient parmi les premiers États à prendre en charge cette fonctionnalité, et a précisé que le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah suivraient. D’autres États comme le Colorado, le Delaware, la Floride et la Louisiane proposent déjà leurs propres applications d’identification numérique et pourraient collaborer avec Apple pour une intégration dans iOS.

Il est bon de noter qu’Apple parle pour l’instant d’une disponibilité aux États-Unis. Le fabricant ne dit rien pour la France ou les autres pays. Autant dire qu’il va falloir patienter…