Apple organiserait une keynote le 8 mars pour l’iPhone SE 2022, l’iPad Air 5 et un Mac

Apple aurait choisi le 8 mars pour organiser sa première keynote de 2022, selon Bloomberg. Le site avait déjà annoncé qu’une conférence aurait lieu en mars ou avril, et voilà qu’il se veut plus précis aujourd’hui.

Une keynote Apple pour le 8 mars

Cette keynote du 8 mars serait l’occasion pour Apple de présenter son iPhone SE 2022 et l’iPad Air 5. Le premier est attendu pour avoir le même design que le modèle actuel, mais avec la puce A15 (la même que l’on retrouve avec les iPhone 13) et le support de la 5G. Pour l’iPad Air 5, le design resterait inchangé par rapport au modèle existant. La nouvelle tablette aurait le droit à la puce A15 et un capteur photo frontal ultra grand-angle de 12 mégapixels avec le support du système Cadre centré. De plus, nous aurions le droit à un flash avec quatre LED au dos et le support de la 5G avec les modèles cellulaires. En début de soirée, Macotakara a annoncé qu’Apple a lancé la production à grande échelle pour les deux appareils.

D’autres rumeurs ont suggéré qu’Apple devrait aussi lancer un iPad 10. Bloomberg n’y fait pas mention ici. Le site prévient toutefois qu’un nouveau Mac devrait être dévoilé (probablement un Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max) et la présentation pourrait se faire lors de la keynote, ou du moins en mars.

La keynote du 8 mars devrait aussi être l’occasion d’avoir une date de sortie pour la version finale d’iOS 15.4. Selon Bloomberg, la disponibilité se fera dans le courant du mois de mars. Pour rappel, cette version ajoute notamment la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque et Commande universelle (Universal Control).