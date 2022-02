L’iPhone SE 2022 et l’iPad Air 5 sont en approche avec Apple qui a lancé la production à grande échelle selon les informations de Macotakara. Selon de précédentes rumeurs, Apple devrait profiter d’une keynote en mars ou avril pour faire l’annonce.

Bientôt de nouveaux iPhone et iPad

L’iPhone SE 2022 est annoncé pour avoir le même design que le modèle de 2020. Il faut donc s’attendre à l’équivalent d’un iPhone 8. La différence se fera sous le capot avec notamment la puce A15 (la même que l’on retrouve dans les iPhone 13) et le support de la 5G. Aussi, il n’y aurait toujours pas de support pour les accessoires MagSafe.

Quant à l’iPad Air 5, son design serait similaire, voire identique au modèle existant. La nouvelle tablette aurait elle aussi le droit à la puce A15. Elle proposerait par ailleurs un capteur photo frontal ultra grand-angle de 12 mégapixels avec le support du système Cadre centré. En outre, nous aurions le droit à un flash avec quatre LED au dos et le support de la 5G avec les modèles cellulaires.

Ces deux iPhone et iPad devraient être les premiers nouveaux produits Apple de cette année. D’autres sont attendus au printemps, dont l’iPad 10 et un nouveau Mac. Il y a encore des incertitudes sur le modèle exact, mais les derniers indices suggèrent que ce sera un Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max.