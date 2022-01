L’iPad Air 5 doit voir le jour en 2022 et quelques informations à son sujet sont aujourd’hui dévoilées grâce à Macotakara. La tablette reprendrait des éléments qui existent déjà sur l’iPad mini 6.

Des détails sur l’iPad Air 5 de 2022

Avec l’iPad Air 5, Apple proposerait la puce A15, à savoir la même que l’on retrouve dans les iPhone 13. Cela va assurer une bonne puissance pour la tablette, que ce soit pour aujourd’hui ou pour les années à venir. Le support de la 5G est également au programme au niveau des modèles cellulaires.

Parmi les autres nouveautés, il y aurait un capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels avec le support du système Cadre centré. Celui-ci se charge de suivre le visage de l’utilisateur pendant les appels vidéo afin que le visage soit toujours au centre. Aussi, on retrouverait un flash True Tone avec quatre LED.

Visuellement parlant, l’iPad Air 5 serait similaire, voire identique au modèle existant qui a vu le jour en octobre 2020. Il y aurait toujours un écran de 10,9 pouces avec de petites bordures toute autour, Touch ID au niveau du bouton d’allumage et un port USB-C. Les coloris disponibles sont gris sidéral, argent, vert, or rose et bleu.

Quand aura lieu la présentation du nouvel iPad Air ? Il se pourrait que ce soit au printemps. Bloomberg a récemment annoncé qu’Apple devrait tenir une keynote en mars ou avril pour annoncer son nouvel iPhone SE. Il est possible que la nouvelle tablette soit également de la partie.