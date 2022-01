Apple a proposé aujourd’hui la première bêta d’iOS 15.4 et celle-ci permet de déverrouiller son iPhone avec Face ID et un masque. Une Apple Watch n’est pas nécessaire dans cette configuration. Cela va être fort pratique en cette période de Covid-19.

Utiliser Face ID avec un masque grâce à iOS 15.4

Un nouveau réglage permet d’utiliser Face ID avec ou sans masque. Apple précise que la reconnaissance faciale fonctionne mieux quand il n’y a pas de masque, mais l’iPhone est capable de reconnaître des éléments autour des yeux pour reconnaître (ou non) l’utilisateur.

Apple précise qu’il n’est pas nécessaire de porter un masque au moment de configurer Face ID. Le système va automatiquement analyser la zone entourant les yeux pour bien remarquer certains éléments. Ainsi, il sera ensuite possible de déverrouiller son iPhone sans aucun problème et surtout sans la nécessité de retirer son masque.

Un tour dans les réglages montre qu’il existe une nouvelle option pour activer ou désactiver la nouvelle reconnaissance. Ceux qui le souhaitent peuvent toujours demander à ce que la reconnaissance se fasse sans le masque pour un peu plus de sécurité. Aussi, un nouveau réglage « Ajouter lunettes » a fait son apparition et permet d’améliorer Face ID quand l’utilisateur porte des lunettes et un masque.

Here’s the new toggle in iOS 15.4 (settings > Face ID > Use Face ID with a Mask) pic.twitter.com/nL8PPxrrZe — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Apple ne dit pas encore quand iOS 15.4 sera disponible pour tout le monde. Nous en sommes seulement à la première bêta.