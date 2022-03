Apple rend aujourd’hui disponible la version finale d’iOS 15.4 sur iPhone et iPad, c’est l’occasion de faire le tour des nouveautés. Et pour le coup, il y en a plusieurs contrairement à la précédente version, à savoir iOS 15.3.

Liste des nouveautés pour iOS 15.4

Parmi les principales nouveautés d’iOS 15.4, il y a la possibilité de déverrouiller son iPhone avec Face ID tout en portant un masque. Il est bon de noter que cela requiert d’avoir un iPhone 12 au minimum. Face ID vient scanner la partie autour des yeux pour identifier la personne. Ceux qui ont un iPhone 11 ou modèle plus ancien ne pourront pas en profiter.

Il y a également 37 nouveaux Emojis. Les nouveaux Emojis comprennent un visage fondant, un visage avec bouche diagonale et un visage saluant. Il y a également de nombreux nouveaux Emojis de main, dans différents tons de peau et combinaisons, y compris la poignée de main, les mains en cœur et la main avec l’index et le pouce croisés. Au niveau des Emojis pour les personnes, on retrouve une personne avec une couronne, un homme enceint et une personne enceinte. Il y a aussi un troll, un nid avec et sans œufs, une boule à facettes et une lèvre mordue.

En outre, on retrouve un premier support pour Tap to Pay (qui permettra de transformer l’iPhone en terminal de paiement), une nouvelle voix neutre pour Siri (en anglais), de nouvelles alertes pour limiter l’espionnage avec les AirTags ou encore le support du pass vaccinal européen dans les applications Santé et Cartes.

Un autre point important sur iPad est le support de la fonctionnalité Commande universelle (Universal Control), en lien avec macOS 12.3 sur Mac. Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez-le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.

Les notes complètes d’Apple

Face ID

Option de déverrouillage avec Face ID en portant un masque (iPhone 12 et ultérieurs).

Apple Pay et le remplissage automatique des mots de passe dans les apps et dans Safari peuvent être utilisés avec Face ID lorsque vous portez un masque.

Emoji

De nouveaux Emoji comprenant des visages, des gestes de la main et des objets domestiques sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.

L’Emoji « Poignée de main » vous permet de choisir des couleurs de peau différentes pour les deux mains.

FaceTime

Les sessions SharePlay peuvent être lancées directement depuis les apps prises en charge.

Siri

Siri peut vous donner l’heure et la date lorsque votre appareil est hors ligne (iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 et ultérieurs).

Cartes de vaccination

La prise en charge du certificat COVID numérique de l’UE dans l’app Santé vous permet de télécharger et de conserver des versions vérifiables de vos vaccins contre la COVID-19, de vos résultats d’analyse et de vos certificats de rétablissement.

Le certificat COVID numérique de l’UE peut désormais être ajouté aux cartes de vaccination contre la COVID-19 dans l’app Cartes.

Cette version apporte également les améliorations suivantes pour votre iPhone :

La traduction des pages web dans Safari est désormais prise en charge en italien et en chinois (traditionnel).

L’app Podcasts vous permet de filtrer les épisodes par saison et selon leur état : lus, non lus, enregistrés ou encore téléchargés.

Les domaines de messagerie personnalisés utilisés avec iCloud peuvent être gérés depuis l’app Réglages.

L’icône d’appareil photo du clavier peut être sélectionnée pour ajouter du texte à vos notes et rappels.

L’app Raccourcis prend désormais en charge l’ajout, la suppression et la recherche de tags dans l’app Rappels.

Les appels d’urgence sont désormais lancés avec la fonctionnalité « Appel par maintien » pour tous les utilisateurs. L’option « Appel avec 5 appuis » reste disponible dans les réglages « Appel d’urgence ».

Les gros plans effectués dans l’app Loupe utilisent l’appareil photo ultra grand angle sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max pour vous aider à voir les objets de petite taille.

Des notes peuvent être ajoutées à vos mots de passe dans l’app Réglages.

Cette version apporte également des correctifs pour votre iPhone :

Le clavier pouvait insérer des points entre les chiffres saisis.

Les photos et les vidéos pouvaient ne pas être synchronisées avec la photothèque iCloud.

La fonctionnalité d’accessibilité « Énoncer le contenu de l’écran » pouvait quitter de façon inattendue dans l’app Livres.

La fonctionnalité « Écoute en temps réel » pouvait ne pas s’arrêter lors de sa désactivation dans le centre de contrôle.

Comment installer la mise à jour

iOS 15.4 est disponible dès maintenant au téléchargement en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Sinon, vous pouvez télécharger le firmware depuis notre page dédiée et faire l’installation via le Finder (Mac) ou via iTunes (PC Windows).