La quatrième bêta d’iOS 15.4 offre encore quelques petites nouveautés. Ainsi, Siri gagne une 5ème voix masculine, Quinn, au ton totalement neutre. Autant dire qu’on n’est vraiment pas près d’entendre la voix de Scarlett nous susurrer des mots doux à l’oreille (la vitrification des émotions au profit des symboles, c’est bien dans l’air du temps malheureusement). Cette nouvelle voix est uniquement disponible aux Etats-Unis et en Angleterre pour le moment, mais il faut sans doute un peu de temps à Apple pour « localiser » le même type de voix pour d’autres pays…

iOS 15.4 Beta 4 changes 🧵: Apple adds a 5th American Siri voice with filename ‘Quinn’ pic.twitter.com/HFQZV1oF0I — Steve Moser (@SteveMoser) February 22, 2022

On note aussi que le HomePod et le HomePod mini pourront désormais répondre aux requêtes vocales exprimées en néerlandais ! C’est évidemment un pur hasard, mais on remarque sans peine que les Pays Bas sont au coeur de l’actualité d’Apple ces derniers temps : des amendes en pagaille, une prise d’otage dans un Apple Store d’Amsterdam (qui s’est heureusement bien terminée), et donc une mise à jour « dédiée » dans la dernière bêta d’iOS 15.4…