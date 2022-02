On ne connait pas encore tous les détails de l’affaire, mais une prise d’otage serait bel et bien en cours dans un Apple Store d’Amsterdam situé à Leidseplein, une place au centre de la capitale néerlandaise. Un individu armé aurait tenté de braquer les vendeurs de la boutique, mais les policiers, avertis par des passants, l’attendaient dehors. Après des échanges de coups de feu, l’individu se serait alors replié dans l’Apple Store et aurait désormais avec lui au moins un otage (qui serait un employé de l’Apple Store). Plusieurs vidéos circulent déjà sur Twitter montrant notamment le braqueur derrière l’une des vitrines de la boutique. Ce dernier menace un autre individu avec ce qui ressemble à une arme de poing. De nombreux véhicules de police ainsi que des ambulances sont déjà présentes sur les lieux de la prise d’otage. Toute la zone a été bien sûr été évacuée. Nous mettrons à jour cet article avec les informations qui nous parviendrons en fonction de l’évolution de la situation.

