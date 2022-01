Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale d’iOS 15.3 (build 19D50) sur iPhone et d’iPadOS 15.3 sur iPad. Elle arrive après quelques bêtas et une release candidate.

iOS 15.3 est maintenant disponible

Bien qu’il s’agisse d’une version x.3, iOS 15.3 est une « petite » mise à jour. En effet, la principale nouveauté est en réalité la correction d’un bug qui faisait fuiter votre historique de navigation avec Safari. Ce bug permettait aussi de connaître votre identité grâce à l’identifiant de Google.

Voici les notes selon Apple :

iOS 15.3 contient des correctifs et des améliorations liées à la sécurité pour votre iPhone, et est recommandé à tous les utilisateurs.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la version finale d’iOS 15.3 pour votre iPhone ou iPadOS 15.3 pour votre iPad.

Il est certain que cette version peut surprendre. C’est à se demander pourquoi Apple n’a pas proposé iOS 15.2.2. Il n’y a aucun mal à avoir une mise à jour qui corrige uniquement des bugs, mais les versions x.3 sont généralement l’occasion d’avoir des nouveautés et ce n’est pas le cas ici. Espérons qu’iOS 15.4, qui arrivera probablement en bêta d’ici les prochains jours ou prochaines semaines, sera une mise à jour plus intéressante.