Apple vient de proposer la release candidate (RC) d’iOS 15.3 (build 19D49) sur iPhone et d’iPadOS 15.3 sur iPad. Cette version arrive après deux bêtas et signifie que la version finale n’est plus très loin.

Disponibilité de la release candidate d’iOS 15.3

La release candidate d’iOS 15.3 est pour l’instant disponible auprès des développeurs. Apple devrait normalement proposer rapidement la même version pour les testeurs publics. Cela pourrait être ce soir ou bien demain.

iOS 15.3 est une mise à jour surprenante parce qu’elle n’apporte rien de particulier. C’était du moins le cas avec les premières bêtas. Nous avions seulement le droit à de petites améliorations et corrections de bugs. Celles-ci sont bien sûr les bienvenues, mais c’est à se demander pourquoi il ne s’agit pas d’iOS 15.2.2 au vu du contenu.

Dans tous les cas, vous pouvez la récupérer dès maintenant. Si vous avez le profil pour installer les bêtas à destination des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la release candidate d’iOS 15.3.

Quand la version finale sera-t-elle disponible ? Tout porte à croire que ce sera pour la semaine prochaine. Il est même possible que la release candidate du jour soit identique à la version qui sera distribuée au public. Tout dépend si celle-ci comprendre des bugs majeurs. Dans ce cas, Apple les corrigera avant de proposer la version stable.