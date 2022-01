De nouveaux Emojis font leur apparition avec iOS 15.4 et macOS 12.3, qu’Apple propose aujourd’hui en bêta auprès des développeurs. Les testeurs publics devraient à leur tour y avoir prochainement le droit.

Présentation des nouveaux Emojis d’iOS 15.4

Les 37 nouveaux Emojis qui font leur apparition avec iOS 15.4 et macOS 12.2 étaient attendus. En effet, nous avons généralement le droit à de nouveaux smileys avec la mise à jour de l’automne. Mais il y a du changement cette fois et il faudra attendre la mise à jour du printemps. Pour information, les utilisateurs avec Android 12 ont déjà le droit aux nouveaux Emojis. Les iPhone sont généralement plus rapides à dégainer, mais ce ne fut pas le cas cette fois-ci.

Les nouveaux Emojis comprennent un visage fondant, un visage avec bouche diagonale et un visage saluant. Il y a également de nombreux nouveaux Emojis de main, dans différents tons de peau et combinaisons, y compris la poignée de main, les mains en cœur et la main avec l’index et le pouce croisés. Au niveau des Emojis pour les personnes, on retrouve une personne avec une couronne, un homme enceint et une personne enceinte. Il y a aussi un troll, un nid avec et sans œufs, une boule à facettes et une lèvre mordue.

Apple ne donne pas encore une date de sortie pour la version finale d’iOS 15.4 et de macOS 12.2. Nous en sommes seulement à la première bêta.