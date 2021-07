De nouveaux Emojis doivent voir le jour cette année et plusieurs choix sont dévoilés aujourd’hui. Ils font partie d’Emoji 14, qui sera la prochaine grosse mise à jour concernant les produits Apple et ceux d’autres marques.

L’ébauche comprend plusieurs Emojis tels que visage fondant, visage avec bouche diagonale et visage saluant. Il y a également de nombreux nouveaux Emojis de main, dans différents tons de peau et combinaisons, y compris la poignée de main, les mains en cœur et la main avec l’index et le pouce croisés. Au niveau des Emojis pour les personnes, on retrouve une personne avec une couronne, un homme enceint et une personne enceinte. Il y a aussi un troll, un nid avec et sans œufs, une boule à facettes et une lèvre mordue.

Les images que l’on retrouve ici ne sont pas les modèles conçus par Apple que l’on retrouvera avec les futures mises à jour d’iOS, macOS et watchOS. Ils ont été imaginés par Emojipedia en se basant sur la description de chaque nouvel Emoji. Mais le design est très proche de celui d’Apple et on peut donc se douter que le résultat final sera ressemblant.

Il faudra normalement attendre septembre pour le feu vert d’Emoji 14.0. On peut donc imaginer qu’Apple n’aura pas le temps de les proposer dans iOS 15 (sachant que la mise à jour sera disponible en septembre). En revanche, on peut s’attendre à les retrouver dans iOS 15.1 ou iOS 15.2.