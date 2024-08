L’ajout du permis de conduire sur iPhone avec l’application Cartes (Wallet) d’Apple va bientôt devenir une réalité en Californie. Cela interviendra peu de temps après le support dans l’État de l’Ohio.

« Vous pouvez désormais ajouter votre permis de conduire ou votre carte d’identité californienne à Apple Wallet sur iPhone et Apple Watch afin de pouvoir le présenter facilement et en toute sécurité en personne et dans l’application », peut-on lire sur un site dédié à l’ajout du permis de conduire sur iPhone pour les résidents de Californie. Mais la page est là pour un test, le service n’est pas encore actif.

Pour ajouter un permis de conduire, il suffit de scanner le recto et le verso de du document dans l’application Cartes (Wallet) et d’envoyer une photo de soi comme preuve de propriété. La demande sera vérifiée et visible dans l’application d’Apple.

Une fois le permis ajouté, les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch peuvent présenter leur carte d’identité numérique dans les endroits prévus à cet effet, en plaçant leur appareil sur un lecteur NFC. Par exemple, certains points de contrôle dans les aéroports californiens le permettront, notamment à San Francisco et à Los Angeles.

Les identifiants numériques dans l’application Cartes d’Apple sont stockés en toute sécurité et protégés par les données biométriques de l’appareil. Lorsqu’un agent souhaite connaître l’identité, il demande certaines informations. En présentant l’iPhone, iOS transfère le minimum d’informations nécessaires pour prouver l’éligibilité.

En France, il est possible d’avoir son permis de conduire numérique avec l’application France Identité. Mais il n’y a pas une intégration native avec l’iPhone comme aux États-Unis. Cela passe par l’application Cartes d’Apple, là où la France a décidé d’utiliser sa propre solution.