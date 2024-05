C’est fait, le pass Navigo peut désormais être utilisé sur iPhone et Apple Watch grâce à l’application Cartes d’Apple. Attention toutefois : il y a une limitation.

Cela fait un moment maintenant qu’on entend parler du pass Navigo sur iPhone pour Paris et sa région. Des discussions ont eu lieu entre Apple et Île-de-France Mobilités pour trouver un accord. C’était déjà disponible du côté d’Android et ça débarque maintenant sur iOS et watchOS. Les usagers peuvent remercier les Jeux olympiques, puisque l’évènement sportif a accéléré les discussions et la mise en place.

Comment ajouter le pass Navigo sur son iPhone ?

Il suffit d’ouvrir l’application Cartes d’Apple. Une fois ouverte, touchez le signe « + » puis sélectionnez « Carte de transport ». Il ne reste plus qu’à choisir Navigo dans la liste. À partir de là, vous devez sélectionner un titre. Voici les options disponibles :

Forfait Navigo Jour : 20,60€ — Toutes Zones

Forfait Navigo Jour : 11,60€ — Zone 1-3

1 Ticket t+ : 2,15€

3 Tickets t+ : 6,45€

5 Tickets t+ : 10,75€

Carnet 10 Tickets t+ : 17,35€

Ticket OrlyBus : 10,30€

Ticket RoissyBus : 14,50€

Carnet 10 Ticket(s) t+ tarif réduit : 8,65 € — Tarif réservé aux personnes éligibles

Une fois le choix de la carte Navigo effectué, vous pouvez faire l’achat à l’aide d’Apple Pay. Ensuite, vous pourrez utiliser votre iPhone ou Apple Watch pour valider votre titre de transport au niveau des portiques. Il n’est même pas nécessaire d’utiliser Face ID ou Touch ID, le simple fait d’approcher son appareil près du lecteur suffit. Aussi, cela fonctionne même si votre iPhone n’a plus de batterie. En effet, depuis plusieurs années maintenant, l’iPhone dispose d’une réserve d’énergie spécifique pour les titres de transport.

Pas compatible avec les abonnements

Il y a une grosse restriction en l’état : il n’est pas possible d’importer un pass Navigo existant avec abonnement. En effet, il est seulement possible d’en acheter un pour le moment. La nouveauté va donc surtout être intéressante pour les touristes ou les Franciliens qui prennent peu souvent les transports en commun.