Apple vient de proposer au téléchargement une mise à jour du firmware pour les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3. Le firmware pour les AirPods Pro 2 est 8B25, là où celui pour les AirPods Pro 3 est 8B21. Tous les deux font suite à la version 8A358 d’octobre.

Nouvelle mise à jour pour les AirPods Pro

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods :