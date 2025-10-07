Apple propose aujourd’hui au téléchargement le firmware 8A358 pour les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 et AirPods 4. Cela fait suite au firmware 8A356 pour les AirPods Pro 2 et AirPods 4, et la version 8A357 pour les AirPods Pro 3.

Une nouvelle mise à jour pour les AirPods

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods :