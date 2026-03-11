Nous sommes le 11 mars et c’est le jour J pour la disponibilité des nouveaux produits Apple : iPhone 17e, MacBook Neo, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, Studio Display et Studio Display XDR.

iPhone 17e

L’iPhone 17e succède à l’iPhone 16e avec plusieurs nouveautés : un stockage de base doublé à 256 Go toujours au même prix de 719 euros, la puce A19 plus rapide et économe, le modem C1X deux fois plus rapide et 30% plus efficient, l’ajout très attendu de MagSafe et Qi2 pour une recharge sans fil jusqu’à 15 W, une façade Ceramic Shield 2 trois fois plus résistante aux rayures avec traitement antireflet, un capteur photo Fusion de 48 mégapixels et trois coloris (noir, blanc, rose pastel).

L'achat de l'iPhone 17e est possible maintenant sur l'Apple Store en ligne, tout comme chez les revendeurs et opérateurs, avec un prix de départ de 719 euros.

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :

MacBook Neo

Le MacBook Neo est le nouveau Mac d’entrée de gamme d’Apple, proposé à partir de 699 euros, avec un châssis en aluminium coloré, un écran Liquid Retina de 13 pouces et une puce A18 Pro dérivée de l’iPhone, conçue pour offrir de bonnes performances dans les tâches du quotidien. Il embarque 8 Go de RAM, un SSD de 256 ou 512 Go, une caméra 1080p, Touch ID (sur le modèle de 512 Go) et un large trackpad, le tout dans un design pensé pour les étudiants et les usages bureautiques ou multimédia de tous les jours.

Le MacBook Neo débute à 699 euros chez Apple et il est possible de l'acheter chez les revendeurs

iPad Air M4

L’iPad Air M4 garde les formats 11 et 13 pouces et le même design, mais passe à la puce M4, 12 Go de RAM et 120 Go/s de bande passante. Il adopte aussi la puce N1 d’Apple (Wi‑Fi 7 et Bluetooth 6) et le modem 5G C1X d’Apple pour des connexions plus rapides et moins gourmandes en énergie. Apple parle d’une autonomie pour toute la journée. Il y a également des capteurs photo de 12 mégapixels (arrière et avant, la compatibilité l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard, un stockage de base qui débute désormais à 128 Go, le tout à un prix de départ inchangé de 669 € pour 11 pouces et 869 € pour 13 pouces.

L'iPad Air M4 commence à 669 euros pour le modèle 11 pouces et 869 euros pour le modèle 13 pouces. L'achat est possible chez Apple et plusieurs revendeurs

MacBook Air M5

Le nouveau MacBook Air M5 reprend le design 13 et 15 pouces existant, mais double le stockage de base à 512 Go avec un SSD deux fois plus rapide, tout en ajoutant la puce M5 et la puce sans fil N1 d’Apple compatible Wi‑Fi 7 et Bluetooth 6, le tout toujours sans ventilateur avec jusqu’à environ 18 h d’autonomie, la prise en charge de deux écrans externes, quatre couleurs (bleu ciel, minuit, lumière stellaire, argent), et une disponibilité en précommande le 4 mars pour une sortie le 11 mars autour de 1 199 € pour le 13 pouces avec 512 Go, soit un léger surcoût compensé par le stockage doublé.

Le MacBook Air M5 débute à 1 199 euros. L'achat est possible chez Apple et plusieurs revendeurs

MacBook Pro M5 Pro/M5 Max

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces conservent le même châssis (écran Liquid Retina XDR 120 Hz, nombreux ports, design identique), mais adoptent les puces M5 Pro et M5 Max, tout en offrant jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée et 307 Go/s de bande passante sur M5 Pro, et jusqu’à 128 Go de RAM et 614 Go/s de bande passante sur M5 Max. Ils gagnent aussi la puce réseau N1 d’Apple (Wi‑Fi 7 et Bluetooth 6), une autonomie pouvant atteindre 24 h sur certains modèles, un stockage de base porté à 1 To (2 To sur certaines configurations M5 Max) avec des SSD pouvant monter à environ 14,5 Go/s, tout en permettant la connexion de deux écrans externes avec M5 Pro et jusqu’à quatre avec M5 Max.

Le MacBook Pro débute à 1 899 euros pour le modèle 14 pouces et 2 999 euros pour le modèle 16 pouces. L'achat est possible chez Apple et plusieurs revendeurs

Studio Display (XDR)

Apple a renouvelé le Studio Display « classique » en conservant la dalle 27 pouces 5K mais en y ajoutant une nouvelle caméra de 12 mégapixels avec Cadre centré, un meilleur système audio à six haut‑parleurs avec audio spatial et une connectique modernisée autour du Thunderbolt 5, ce qui permet plus de débit et de chaîner facilement des accessoires ou un second écran. Le tout nouveau Studio Display XDR, lui, est un écran de 27 pouces 5K avec un rétroéclairage Mini‑LED avec 2 304 zones de dimming, offre jusqu’à 1 000 nits en SDR, 2 000 nits en HDR, un contraste de 1 000 000:1, une couverture P3 + Adobe RGB, un rafraîchissement 120 Hz avec la fonction Synchronisation adaptative, et reprend la même caméra, le même système audio et la même connectique Thunderbolt 5.

Le Studio Display avec verre standard coûte 1 699 euros, là où la version avec le verre nano-texturé coûte 1 999 euros. De son côté, le Studio Display XDR avec le verre standard est au prix de 3 499 euros, là où le modèle avec le verre nano-texturé est à 3 799 euros. L'achat est possible chez Apple et plusieurs revendeurs