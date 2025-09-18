Apple propose au téléchargement le firmware 8A357 pour les AirPods Pro 3. Il s’agit de la première mise à jour logicielle pour les écouteurs qui seront officiellement disponibles dès maintenant.

Une mise à jour pour les AirPods Pro 3

Il y a quelques jours, Apple a proposé le firmware 8A356 pour les AirPods, en lien avec iOS 26. Cela a permis d’avoir plusieurs nouveautés. Mais voilà que les AirPods Pro 3 ont la mise à jour 8A357. Il est difficile de savoir quel est le ou les changements, étant donné qu’Apple ne communique pas encore sur le sujet. Mais il est possible que ce soit un petit correctif de dernière minute.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Voici les six étapes qu’Apple liste pour mettre à jour le firmware des AirPods :

Assurez-vous que vos AirPods sont à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.

Placez vos AirPods dans leur boîtier de charge et fermez le couvercle.

Branchez le câble de chargement sur votre boîtier de charge, puis branchez l’autre extrémité du câble sur un chargeur ou un port USB.

Laissez le couvercle du boîtier de charge fermé et attendez au moins 30 minutes pour que le firmware soit mis à jour.

Ouvrez le couvercle du boîtier de charge pour reconnecter vos AirPods à votre iPhone, iPad ou Mac.

Vérifiez à nouveau la version du firmware.

Les AirPods Pro 3 sont disponibles à l’achat pour 249 euros. Les tests sont à retrouver sur cet article dédié.