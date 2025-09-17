Les AirPods Pro 3 inaugurent un nouveau test d’étanchéité acoustique pour s’assurer qu’ils tiennent bien dans les oreilles et que tout va bien avec la réduction du bruit, avec des embouts en silicone infusés de mousse déclinés en cinq tailles, dont un XXS inédit. Ils intègrent aussi un suivi de la fréquence cardiaque qui nécessite un ajustement précis.

Un nouveau test disponible avec les AirPods Pro 3

Apple remplace le test d’ajustement des embouts des AirPods Pro 1 et 2 par le test d’étanchéité acoustique sur les AirPods Pro 3. L’objectif est de valider la bonne taille d’embout afin d’obtenir le meilleur son et une réduction du bruit optimale. Apple recommande de commencer avec la taille M. Ensuite, si l’étanchéité reste insuffisante, passez à la taille supérieure. À l’inverse, si l’embout paraît trop grand, essayez plus petit. Grâce à ce parcours simple, vous ajustez rapidement l’isolation et la signature sonore.

Pour cette génération, Apple a conçu des embouts en silicone infusés de mousse. Ils se montrent plus souples et moins rigides que ceux des AirPods Pro 2. La gamme s’élargit à cinq tailles : XXS, XS, S, M et L. Le XXS fait son apparition pour mieux couvrir les morphologies d’oreille les plus petites. Vous gagnez ainsi en confort et en stabilité, sans sacrifier l’isolation.

Le cas du capteur cardiaque

Le suivi du rythme cardiaque requiert un contact peau. Apple précise que la taille idéale pour la précision du capteur peut différer de celle optimale pour le scellement acoustique. Positionnez donc chaque écouteur vers le visage à environ 45 degrés, avec le capteur au contact de l’oreille. Si les relevés semblent incohérents, changez de taille d’embout et réessayez.

Pour lancer le test d’étanchéité acoustique, connectez les AirPods Pro 3 à un iPhone ou iPad sous iOS 26, ouvrez la section des réglages des AirPods, puis sélectionnez l’option du test. Ce protocole aide à concilier isolation, confort et précision biométrique.

Les AirPods Pro 3 seront disponibles le 19 septembre. Les premiers tests publiés cette semaine sont plus que positifs. Les écouteurs sont proposés pour 249 euros.