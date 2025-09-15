En complément de la sortie d’iOS 26 sur iPhone, Apple propose le firmware 8A356 pour les AirPods Pro 2 et AirPods 4. La mise à jour succède au firmware 7E93 et apporte plusieurs nouveautés.

Plusieurs nouveautés à retrouver

Les nouveautés pour les AirPods en lien avec iOS 26 sont :

Enregistrement audio de qualité studio : Grâce à la puce H2, aux micros beamforming et au traitement audio, les utilisateurs peuvent enregistrer des contenus avec une qualité sonore supérieure, même en déplacement ou dans des environnements bruyants, et profiter d’une meilleure clarté lors des appels et visioconférences.

Grâce à la puce H2, aux micros beamforming et au traitement audio, les utilisateurs peuvent enregistrer des contenus avec une qualité sonore supérieure, même en déplacement ou dans des environnements bruyants, et profiter d’une meilleure clarté lors des appels et visioconférences. Télécommande de la caméra avec les AirPods : Les créateurs de contenu peuvent capturer des photos et des vidéos à distance en appuyant sur la tige de leurs AirPods, ce qui facilite les prises de vue avec l’application Appareil photo ou des applications tierces compatibles.

Les créateurs de contenu peuvent capturer des photos et des vidéos à distance en appuyant sur la tige de leurs AirPods, ce qui facilite les prises de vue avec l’application Appareil photo ou des applications tierces compatibles. Fonctionnalités de confort : Les AirPods détectent automatiquement quand l’utilisateur s’endort pour couper la musique et permettent une commutation automatique entre les AirPods et les haut-parleurs de la voiture via CarPlay.

Les AirPods détectent automatiquement quand l’utilisateur s’endort pour couper la musique et permettent une commutation automatique entre les AirPods et les haut-parleurs de la voiture via CarPlay. Traduction en direct : La fonctionnalité permet aux utilisateurs de parler naturellement tout en portant leurs AirPods. Lorsqu’un interlocuteur ne porte pas d’AirPods, l’iPhone affiche une transcription en temps réel, traduite dans la langue préférée de l’autre personne. Si les deux participants utilisent des AirPods, la réduction de bruit active atténue automatiquement le volume de l’autre voix, permettant de se concentrer sur l’audio traduit tout en maintenant un échange naturel. Attention toutefois : ce n’est pas disponible dans l’Union européenne au lancement.

Nouvelles notifications : Votre iPhone vous envoie maintenant une notification quand les AirPods sont complétement chargés ou si, à l’inverse, il est nécessaire de les charger.

Votre iPhone vous envoie maintenant une notification quand les AirPods sont complétement chargés ou si, à l’inverse, il est nécessaire de les charger. Amélioration pour CarPlay : avec iOS 26, vous pouvez configurer vos AirPods pour que leur connexion Bluetooth soit automatiquement transférée vers et depuis la voiture, en lien avec CarPlay

Mettre à jour les AirPods

Voici les six étapes qu’Apple liste pour mettre à jour le firmware des AirPods :