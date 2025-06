Apple a annoncé plusieurs nouveautés en lien avec les AirPods lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Voici les éléments à retenir.

Meilleure qualité d’enregistrement audio

La création de contenus prend une nouvelle dimension grâce à l’enregistrement audio de qualité studio. Les personnes menant des interviews, les créateurs de podcasts, les chanteurs et autres peuvent réaliser des enregistrements dotés d’une qualité sonore supérieure, y compris lors de leurs déplacements ou dans des environnements bruyants grâce à la fonction « Isolement de la voix ».

Avec la puce H2, les micros beamforming et le traitement audio informatique, les utilisateurs profiteront également d’une texture vocale plus naturelle et d’une meilleure clarté lors d’appels passés avec l’iPhone, dans FaceTime et dans les applications compatibles avec l’API CallKit. L’enregistrement audio de qualité studio et la qualité d’appel améliorée sont disponibles sur iPhone, iPad et Mac, et prennent en charge l’application Appareil photo, Dictaphone, la dictée dans Messages, les applications de visioconférence comme Webex et les applications de caméra tierces compatibles.

D’autres nouveautés au programme

Aussi, avec la télécommande de la caméra, capturer des contenus à distance est un jeu d’enfant. Lorsqu’ils utilisent l’application Appareil photo ou une application de caméra tierce compatible sur iPhone ou iPad, les créateurs de contenus peuvent appuyer de façon prolongée sur la tige de leurs AirPods pour prendre une photo ou lancer un enregistrement vidéo, et effectuer à nouveau ce même geste pour y mettre fin.

Enfin, Apple indique que les AirPods vont détecter quand vous vous endormez et couperont automatiquement la musique. Et il y a la commutation automatique entre les AirPods et les haut-parleurs de la voiture lors de l’utilisation de CarPlay.

Tout cela est lié à iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe. Ces trois versions sont actuellement en bêta. La version finale, avec la mise à jour du firmware des AirPods, arrivera à l’automne.