Apple prévoit plusieurs changements notables pour ses différents AirPods, avec des modèles qui arriveront en 2024 et en 2025 selon les informations de Bloomberg.

Plusieurs changements pour les AirPods 4

2024 va être l’occasion d’accueillir les AirPods de quatrième génération. Les écouteurs auront le droit à un nouveau design général pour ressembler à un croisement entre les AirPods actuels et les AirPods Pro. Il faut comprendre par là que les tiges seront plus courtes. Apple compte aussi améliorer le confort dans les oreilles et proposer deux versions, avec la réduction de bruit active pour la seconde. Ce modèle bénéficiera également d’un boîtier de charge mis à jour qui comprendra des haut-parleurs pour les alertes de la fonction Localiser, à l’instar des AirPods Pro actuels. Ces alertes permettent aux utilisateurs de retrouver plus facilement leur boîtier de charge lorsqu’ils l’égarent.

Un autre élément notable est l’abandon du port Lightning au niveau du boîtier de charge pour passer sur l’USB-C. Les iPhone 15 ont déjà fait le changement, tout comme les AirPods Pro 2.

Ces changements vont être l’occasion pour Apple de retirer de la vente les AirPods de 2e et 3e générations existants. Il se trouve que la 3e génération ne se vend pas très bien, les clients trouvant qu’il n’y a pas une grande différence avec la 2e génération (qui est moins chère). Apple a compris le message, d’où l’intérêt de proposer une quatrième génération plus intéressante.

AirPods Max 2 en 2024, AirPods Pro 3 en 2025

Pour les AirPods Max 2, la sortie aurait lieu à la fin de 2024. Là encore, Apple va abandonner le port Lightning au profil du port USB-C. Le groupe compte également proposer plusieurs coloris… et ce serait à peu près tout. Une mise à niveau assez mineure en soi.

Vient enfin le cas des nouveaux AirPods Pro de 2025 qui, pour le coup, changeraient de design et incluraient de nouvelles puces. Apple travaille également sur des fonctions de santé liées à l’audition.