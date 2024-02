Il n’y a pas de changement de calendrier, Apple devrait bel et bien proposer les AirPods 4 et AirPods Max 2 dans le courant de 2024 selon Mark Gurman de Bloomberg.

2024 marquera le lancement de nouveaux AirPods

Il devrait avoir deux versions des AirPods 4 avec deux prix différents, Apple souhaitant remplacer à la fois les AirPods 2 et les AirPods 3. À l’heure actuelle, il y a peu de différences entre les AirPods 2 et les AirPods 3 en dehors du design, ce qui selon Gurman est source de confusion pour les clients. Ainsi, beaucoup de personnes se tournent vers les AirPods 2 plutôt que la troisième génération, ce qui embête un peu Apple financièrement parlant sachant que la troisième génération coûte plus cher et rapporte plus.

Au vu de la situation, Apple va lancer les AirPods 4 avec un nouveau design général. Il faudrait s’attendre à une fusion entre les AirPods et les AirPods Pro, notamment avec la tige réduite et un meilleur confort dans les oreilles. Apple proposerait également un nouveau boîtier de charge qui supporterait la fonction Localiser d’Apple et proposerait un port USB-C. Une autre nouveauté pour les écouteurs va être le support de la réduction active du bruit. Ce système a été jusqu’à présent réservé à la gamme Pro. La réduction active du bruit sera donc accessible avec les modèles moins chers.

D’autre part, les nouveaux écouteurs tiendraient mieux dans les oreilles et auraient le droit à une qualité sonore améliorée.

Du côté des AirPods Max, il ne faudrait pas s’attendre à beaucoup de changements, si ce n’est la présence d’un port USB-C à la place du port Lightning et potentiellement de nouveaux coloris. Mais à part ça, Apple ne changerait pas son casque.

Qu’en est-il des nouveaux AirPods Pro ? Ils arrivent, mais ça ne serait pas avant 2025. Les écouteurs auraient un design revu et une puce améliorée, qui pourrait être la puce H3 pour une meilleure qualité sonore.