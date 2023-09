Les AirPods Pro auront le droit à l’USB-C lors de la keynote des iPhone 15, mais les AirPods et AirPods Max devront attendre 2024. Selon Bloomberg, l’abandon du port Lightning attendra l’année prochaine pour les écouteurs et le casque.

Les « nouveaux » AirPods Pro qu’Apple annoncera à la keynote n’auront pas le droit à d’autres changements majeurs. Apple se chargera seulement de remplacer le port Lightning au niveau du boîtier de charge pour y mettre un port USB-C. Ce sera raccord avec les iPhone 15 qui eux aussi vont abandonner le port Lightning au profit du port USB-C.

Il faudra ensuite attendre 2024 pour découvrir les AirPods et AirPods Max avec là aussi un port USB-C. Il n’est pour l’instant pas précisé si les AirPods de l’an prochain auront d’autres changements ou si ce sera le même scénario que pour le modèle Pro cette année.

En revanche, les AirPods Max pourraient bien avoir le droit à plusieurs nouveautés sachant que le casque est sorti en 2020 et n’a pas eu le droit à un successeur. On peut bien se douter qu’Apple prépare une deuxième génération et que le port USB-C ne sera pas la seule nouveauté. Mais il faudra attendre avant de découvrir les éventuels changements prévus par Apple.