Les utilisateurs de l’iPhone 17 Pro ont constaté une régression surprenante dans les capacités photographiques : le mode Nuit pour les photos en portrait n’est pas disponible. Cette fonctionnalité existe pourtant depuis des années sur les autres modèles.

Le retrait surprenant du mode Nuit pour les photos en portrait

Le mode Portrait, qui utilise des données de profondeur pour créer un flou artistique (bokeh) à l’arrière-plan, ne fonctionne plus de concert avec le mode Nuit sur l’iPhone 17 Pro. Plusieurs utilisateurs l’ont constaté sur Reddit et sur les forums d’Apple. Lancée avec l’iPhone 12 Pro grâce à l’apport du scanner LiDAR, cette combinaison permettait jusqu’alors d’obtenir des portraits nets et éclairés même dans des conditions de très faible luminosité.

Désormais, lorsque l’utilisateur active manuellement le mode Portrait dans un environnement sombre, l’option d’exposition longue (à savoir le mode Nuit) se désactive automatiquement sur l’iPhone 17 Pro. Inversement, les clichés classiques pris avec le mode Nuit activé ne stockent plus les données de profondeur nécessaires pour une conversion ultérieure en portrait, une flexibilité pourtant acquise depuis l’iPhone 15 Pro.

Le support reste d’actualité sur les précédents iPhone

Ce qui aurait pu passer pour un bug logiciel lié au lancement a été identifié comme une limitation intentionnelle. Apple a mis à jour sa documentation sur son site, confirmant que la prise en charge du mode Nuit lors de la capture de portraits est disponible sur les iPhone 16 Pro, mais pas les iPhone 17 Pro.

Cette décision tranche singulièrement avec l’historique de la gamme Pro qui proposait cette fonction depuis 2020. Fait notable, les anciens iPhone fonctionnant sous iOS 26 conservent cette capacité, isolant ainsi l’iPhone 17 Pro comme le seul appareil concerné par cette restriction.

Pour l’heure, Apple n’a fourni aucune justification technique expliquant pourquoi son smartphone le plus récent échoue là où ses prédécesseurs réussissaient. Les amateurs de photographie nocturne pourraient percevoir ce changement comme une baisse de qualité fonctionnelle lors du passage à la nouvelle génération.

À voir maintenant si Apple la proposera de nouveau avec une future mise à jour d’iOS.