Apple a confirmé hier qu’Alan Dye, son vice-président chargé du design, va quitter l’entreprise pour rejoindre Meta et il se trouve que la nouvelle satisfait grandement les employés. Son successeur est Steve Lemay, un vétéran de l’entreprise.

Un soulagement chez Apple après le départ d’Alan Dye

La nouvelle a provoqué de vives réactions au sein des équipes d’Apple. Selon John Gruber, qui cite des sources internes, le sentiment général oscille entre satisfaction et euphorie face à ce changement de dirigeant. Beaucoup d’employés avaient perdu l’espoir de voir Alan Dye (qui a supervisé le développement de l’interface Liquid Glass) quitter ses fonctions et sont surpris par cette démission volontaire.

Le choix de Steve Lemay pour le remplacer fait l’unanimité. Présent chez Apple depuis 1999, il est décrit comme un designer d’interface et d’interaction de carrière, particulièrement respecté pour son talent et sa personnalité. Bien que certains aspects de ses travaux précédents, comme le multitâche sur iPadOS, aient pu faire l’objet de critiques, les employés d’Apple louent avant tout son souci du détail et son artisanat. Ce sont des qualités jugées manquantes durant l’ère d’Alan Dye. Un cadre affirme même qu’il n’y avait « pas de meilleur choix que Lemay ».

Le départ d’Alan Dye ne se fait pas seul. Billy Sorrentino, son adjoint au design, quitte également le fabricant d’iPhone pour rejoindre le même studio chez Meta. Des bruits de couloirs indiquent que d’autres membres du cercle rapproché d’Alan Dye pourraient suivre le mouvement.

Mark Zuckerberg a réagi à ces arrivées sur Threads, précisant que ce nouveau pôle créatif aura pour mission de fusionner design, mode et technologie. Le but est de définir la prochaine génération de produits et d’expériences pour le géant des réseaux sociaux.