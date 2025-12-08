Une nouvelle image partagée par un collectionneur de prototypes bien connu relance les spéculations autour d’un Apple Vision entièrement noir, un coloris encore jamais commercialisé pour le casque de réalité mixte d’Apple.

Des pièces encore jamais vues sur un Vision Pro

Le visuel en question montre ce qui ressemble clairement à la sangle d’alimentation gauche et au module audio d’un Vision Pro, tous deux accompagnés de leur câble. À première vue, ces éléments reprennent exactement le design du matériel existant, mais avec une finition noire inédite et à l’opposé du blanc et de l’aluminium argenté actuellement proposés par Apple.

Le Vision Air toujours dans les tuyaux ?

Selon plusieurs fuites antérieures, Apple aurait un temps travaillé sur un modèle plus léger et plus fin, surnommé en interne « Vision Air ». Ce casque aurait adopté une teinte proche du « Midnight » (coloris noir donc) tout en intégrant davantage de titane pour alléger sa structure et son boîtier de batterie. Le châssis resterait en aluminium, mais avec une nuance bleu-noir profonde plus proche des Mac récents.

Plus tôt cette année, des images d’un nouveau câble de type Lightning en finition sombre avaient également fuité. Contrairement au connecteur à 12 broches du Vision Pro actuel, cette version n’en comptait que huit, suggérant une refonte du système d’alimentation externe.

Si Apple envisageait bien un casque plus accessible et un Vision Pro de seconde génération, ces projets auraient toutefois été mis en pause afin d’accélérer le développement de lunettes connectées dopées à l’IA. Reste que l’apparition de ces composants noirs entretient l’idée que Cupertino continue en coulisses d’explorer activement l’avenir de sa plateforme Vision.