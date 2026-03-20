Quelques jours après leur présentation, Apple met en vente l’édition spéciale des Powerbeats Pro 2 de Beats en collaboration avec Nike.

Les Powerbeats Pro 2 édition spéciale Nike sont disponibles

Pour la première fois dans l’histoire de la marque, les écouteurs Beats arborent le logo d’un partenaire. La virgule emblématique de Nike (qui a pour nom Swoosh) s’affiche sur l’écouteur droit, tandis que le « b » de Beats figure sur l’écouteur gauche.

L’édition spéciale Nike des Powerbeats Pro 2 se distingue par un étui de charge noir mat rehaussé de touches de couleur Volt. À l’ouverture, le slogan « JUST DO IT » de Nike apparaît à l’intérieur du couvercle.

Pour le reste, ce sont exactement les mêmes caractéristiques que les Powerbeats Pro 2 classiques. Voici les points forts listés par Apple :

Connectivité : Bluetooth classe 1 sans fil

Bluetooth classe 1 sans fil Batterie : Powerbeats Pro 2 (une seule charge) : jusqu’à 45 heures d’écoute, jusqu’à 10 heures d’utilisation continue par écouteur

Powerbeats Pro 2 (une seule charge) : jusqu’à 45 heures d’écoute, jusqu’à 10 heures d’utilisation continue par écouteur Fast Fuel : une recharge de 5 minutes offre jusqu’à 1,5 heure de lecture

une recharge de 5 minutes offre jusqu’à 1,5 heure de lecture Commandes intégrées : un bouton multifonction de chaque côté, des boutons de réglage du volume (plus/moins) de chaque côté

un bouton multifonction de chaque côté, des boutons de réglage du volume (plus/moins) de chaque côté Emballage : l’emballage des Powerbeats Pro 2 est composé à 100 % de matières organiques provenant de forêts durables ou créées à partir de fibres recyclées

Les Powerbeats Pro 2 – Édition spéciale Nike sont disponibles sur l’Apple Store en ligne au prix de 299,95 euros.