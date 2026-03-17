Beats, qui appartient à Apple, et Nike ont annoncé une collaboration pour les écouteurs Powerbeats Pro 2 avec une édition spéciale Nike. Pour la première fois dans l’histoire de la marque, les écouteurs Beats arborent le logo d’un partenaire. La virgule emblématique de Nike (qui a pour nom Swoosh) s’affiche sur l’écouteur droit, tandis que le « b » de Beats figure sur l’écouteur gauche.

Une collaboration entre Beats et Nike

L’édition spéciale Nike des Powerbeats Pro 2 se distingue par un étui de charge noir mat rehaussé de touches de couleur Volt. À l’ouverture, le slogan « JUST DO IT » de Nike apparaît à l’intérieur du couvercle.

« Il ne s’agit pas simplement d’un nouveau coloris. C’est la rencontre de deux marques qui incarnent la performance, la culture et le sport, des valeurs fortes pour les athlètes d’aujourd’hui », a déclaré Chris Thorne, directeur marketing de Beats. « En apposant pour la première fois le logo Nike sur notre produit, nous rendons hommage l’ADN commun de Beats et de Nike, et célébrons des athlètes tels que LeBron James, qui incarnent ces deux marques. Il s’agit d’un hommage à l’exigence, au style et au son qui poussent chacun à se dépasser ».

Pour accompagner ce lancement, Beats a fait appel à son ambassadeur de longue date, LeBron James, dans une campagne humoristique qui rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’être parfait pour jouer. Dans la vidéo, LeBron James s’essaie au golf avec un niveau loin d’être professionnel. Grâce aux Powerbeats Pro 2, il fait abstraction des critiques, incarnées par le golfeur professionnel Tom Kim et les acteurs Lionel Boyce et Travis « Taco » Bennett, pour apprécier sa partie à sa façon.

Les Powerbeats Pro 2 – Édition spéciale Nike seront disponibles à l’achat le 20 mars au prix de 299,95 euros, soit le même tarif que pour le modèle standard. Néanmoins, il y a des promotions en ce moment chez Amazon qui propose les écouteurs pour 229 euros, soit 24 % de remise.