Après un récent teasing, Apple vient d’annoncer les nouveaux écouteurs sans fil de Beats, à savoir les Powerbeats Fit. Le constructeur les présente comme « l’évolution des Beats Fit Pro ».

Un nouveau design et des ajustements

Les Powerbeats Fit sont plus durables et plus confortables, et sont dotés d’un maintien d’oreille redessiné qui offre la même tenue que le contour d’oreille des Powerbeats Pro 2. Leur boîtier de charge plus compact est certifié IPX4.

Apple explique que les Powerbeats Fit sont dotés de maintiens d’oreille universels parfaitement ajustés, issus de plusieurs années de recherche, qui s’insèrent en douceur dans l’oreille pour offrir un confort longue durée.

Résistants à la transpiration et à l’eau conformément à la norme IPX4, les Powerbeats Fit ne craignent pas les entraînements intensifs sous la pluie, la neige ou le soleil.

Pour assurer un confort personnalisé sur le long terme, les Powerbeats Fit sont fournis avec quatre embouts conçus pour différentes tailles et formes d’oreilles : XS, S, M et L.

La qualité sonore est au rendez-vous

La forme ergonomique de chaque écouteur est conçue autour d’un système acoustique personnalisé et de transducteurs exclusifs, pour un son puissant et équilibré. Les Powerbeats Fit prennent aussi en charge l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête et offrent ainsi un son immersif.

L’égalisation adaptative modèle automatiquement le son selon l’ajustement de chaque écouteur grâce à des micros avancés qui mesurent ce que l’utilisateur entend et modifient la sortie audio pour s’adapter à son profil auditif.

Pour une concentration maximale, la réduction active du bruit bloque efficacement les sons extérieurs, tandis que le mode Transparence permet à l’utilisateur de rester conscient de son environnement.

Connexion et commandes

Il est possible de passer des appels, de profiter de FaceTime avec l’audio spatial (Dolby Atmos), et d’activer Siri, le tout grâce à la meilleure connectivité Bluetooth de classe 1.

Grâce à la puce Apple H1 intégrée, les Powerbeats Fit comprennent des fonctionnalités iOS : bascule automatique entre les appareils, partage audio, assistant mains libres Siri, application Localiser et plus encore.

Les commandes intégrées permettent de gérer facilement la lecture de la musique, le réglage du volume, le changement de mode d’écoute, les appels et l’assistant vocal.

Les écouteurs ont le droit à deux micros beamforming qui captent la voix avec précision, ce qui réduit les bruits extérieurs tels que le vent. Le processeur aide aussi à cette tâche.

Autonomie

Apple indique les Powerbeats Fit offrent jusqu’à 30 heures d’autonomie avec le boîtier de charge, et chaque écouteur fournit jusqu’à 7 heures d’écoute à chaque recharge Grâce à la technologie Fast Fuel, une recharge rapide de 5 minutes offre jusqu’à 1 heure d’écoute.

De plus, le nouvel étui de charge est 17 % plus compact que celui des Beats Fit Pro. Lui aussi résiste à l’eau et à la transpiration conformément à la norme IPX4.

Prix et date de sortie

Les Powerbeats Fit sont disponibles dès aujourd’hui à la commande avec les coloris obsidienne, gris granit, orange turbo et rose néon au prix de 229,95 €.