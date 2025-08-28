Apple a publié une courte vidéo pour teaser les Powerbeats Fit, de nouveaux écouteurs de Beats. La sortie se fera cet automne.

Un aperçu des écouteurs Beats Powerbeats Fit

Il y a très peu de détails dans l’immédiat, mais la vidéo permet de découvrir le design des Powerbeats Fit. Les écouteurs sont sans fil et viennent se loger dans les oreilles. Le format rappelle les Beats Fit Pro. Ces derniers supportent l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête, la réduction active du bruit, le mode Transparence, une résistance à l’eau et à la transpiration (IPX4), 6 heures d’autonomie et plus encore. On peut imaginer que les Powerbeats Fit seront dans le même style.

Apple ne dit rien concernant le prix. Les Beats Fit Pro coûtent 249,95 euros officiellement chez Apple, mais il est possible de les acheter beaucoup moins chers à 149 euros chez Amazon.

Il faudra donc attendre encore quelques semaines pour avoir tous les détails techniques et le prix en ce qui concerne les Powerbeats Fit. Sachant qu’Apple parle d’une sortie à l’automne, il n’est pas impossible que le lancement se fasse plus ou moins en même temps que la commercialisation des iPhone 17, dont la présentation se fera le 9 septembre.

En parlant d’écouteurs, c’est l’occasion de rappeler qu’Apple devrait bientôt annoncer les AirPods Pro 3.