Qui veut un iPhone Ultra ? Un nouveau sondage de CNET révèle que 14 % des utilisateurs d’iPhone s’intéressent aux smartphones pliables. Cela peut paraître peu encourageant pour le futur modèle d’Apple, surtout qu’il y a le prix à prendre en compte.

Un téléphone pliable intéresse plus de 10 % des utilisateurs d’iPhone

Le sondage détaille quels sont les éléments les plus importants pour pousser à l’achat d’un nouveau smartphone. Le prix est l’élément le plus important pour 55 % des sondés aux États-Unis et 53 % pour ceux qui ont actuellement un iPhone. Une autonomie plus importante arrive aussi à la première place ex æquo. On retrouve ensuite plus de stockage, les fonctions pour la partie photo, la taille de l’écran, l’écosystème, un nouveau format (pliable par exemple), l’intégration des fonctions IA, la couleur du téléphone, la finesse et d’autres éléments.

Pour ce qui est d’un smartphone pliable, le taux est de 13 % pour les utilisateurs d’iPhone, 14 % pour les utilisateurs de Samsung Galaxy et de 13 % pour tous les utilisateurs réunis.

La grande question maintenant est de savoir combien seront réellement prêts à payer l’iPhone Ultra. En effet, les rumeurs et autres fuites suggèrent que le téléphone pliable d’Apple sera autour ou dépassera les 2 000 dollars. Ce sera, de fait, l’iPhone le plus cher.

Il est fort probable que l’iPhone Ultra sera un produit de niche au vu du prix. Il faudra voir si Apple arrivera à faire mieux que Samsung avec ses Galaxy Z Fold et les autres constructeurs.

La présentation de l’iPhone Ultra devrait se faire en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.