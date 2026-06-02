Les capacités de batteries pour l’iPhone 18 Pro ont fait l’objet d’une fuite, permettant d’avoir une comparaison avec celles de l’iPhone 17 Pro. Et malheureusement, le gain est plus que léger d’une génération à l’autre.

De petits gains pour la batterie de l’iPhone 18 Pro

C’est le leaker Digital Chat Station qui dévoile aujourd’hui sur Weibo les capacités de batterie de l’iPhone 18 Pro. Il partage celle du modèle chinois avec le tiroir à carte SIM et celle du modèle américain avec uniquement le support de l’eSIM.

L’iPhone 18 Pro avec le tiroir à carte SIM aurait une batterie de 4 056 mAh. En comparaison, celle de l’iPhone 17 Pro est de 3 998 mAh. Le gain serait donc de 58 mAh, soit +1,45 %. Autant dire que c’est léger. La situation est similaire pour l’iPhone 18 Pro uniquement eSIM avec une capacité de 4 288 mAh, contre 4 252 mAh pour l’iPhone 17 Pro. Le gain ici est de 36 mAh, soit +0,85 %.

Il sera intéressant de voir quel modèle nous allons avoir en France cette année. Depuis l’iPhone 14, Apple propose uniquement des modèles eSIM aux États-Unis. Et avec les iPhone 17, les pays suivants ont également basculé sur un modèle uniquement eSIM :

Arabie Saoudite

Bahreïn

Canada

Émirats arabes unis

États-Unis

Guam

Îles Vierges des États-Unis

Japon

Koweït

Mexique

Oman

Qatar

En France, nous avons toujours le bon vieux tiroir à carte SIM. Il est bien sûr possible d’utiliser l’eSIM si on le souhaite. Mais avec les iPhone 18, peut-être que nous n’aurons plus le choix et que la carte SIM physique ne sera supportée. Cela reste à voir.

Du mieux aussi avec l’iPhone 18 Pro Max

Qu’en est-il de l’iPhone 18 Pro Max ? En février, Digital Chat Station affirmait que ce modèle passera le cap d’une batterie avec une capacité de 5 000 mAh pour toutes les variantes (contre seulement la version eSIM pour l’iPhone 17 Pro). Ce serait plus de 5 000 mAh pour la version avec carte SIM et entre 5 100 et 5 200 mAh pour la version seulement eSIM.

En tout cas, la capacité seule de la batterie ne suffit pas pour déterminer l’autonomie. La nouvelle puce A20 Pro des iPhone 18 Pro devrait aider, surtout qu’elle utilisera le processus de gravure en 2 nm. De plus, les smartphones utiliseront le modem C2 d’Apple pour la connexion cellulaire, ce qui là aussi pourrait aider pour l’autonomie.