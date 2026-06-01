L’iPhone Ultra, à savoir le futur smartphone pliable d’Apple, aurait le droit à un système de refroidissement avec une chambre à vapeur selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo qui met en avant un choix technique ambitieux sur un produit difficile à fabriquer et qui doit malgré tout sortir en septembre.

Jusqu’ici, aucune fuite n’avait associé la présence d’une chambre à vapeur pour l’iPhone Ultra. Sa présence suggère qu’Apple veut préserver un niveau élevé de performances thermiques sur un appareil pliable dont chaque millimètre semble déjà sous contrainte.

Il faut savoir qu’Apple a déjà adopté une chambre à vapeur pour la première fois sur cet iPhone avec l’iPhone 17 Pro, avec une architecture fondée sur la circulation d’une petite quantité d’eau déminéralisée afin d’éloigner la chaleur de la puce A19 Pro et de la répartir dans le châssis monobloc en aluminium. Apple affirme obtenir 40 % de performances soutenues en plus sur les usages exigeants par rapport aux anciens systèmes thermiques en graphite.

Un iPhone pliable ultra-fin avec des concessions

L’iPhone Ultra reste pourtant associé à une longue liste de concessions. Les rumeurs évoquent l’absence de Face ID, d’un téléobjectif, de MagSafe, du bouton Action et du tiroir pour la carte SIM physique. Cela s’explique essentiellement par l’épaisseur de 4,5 mm.

Cette contrainte rend d’autant plus notable l’arrivée d’une chambre à vapeur. L’iPhone Air, qui est un autre appareil ultra-fin, n’en dispose pas. L’iPhone Ultra prendrait donc une direction plus ambitieuse sur le plan thermique, alors même que son format semble déjà imposer des arbitrages sévères sur l’équipement.

La production, elle, reste tendue. Fixed Focus Digital affirme que les étapes de pré-assemblage subissent une forte pression et que la montée en cadence initiale se révèle difficile. Le même leaker continue néanmoins de pointer vers un lancement en septembre, en ajoutant que d’autres nouvelles positives sont attendues dès demain.

En tout cas, tous les leakers ne sont pas d’accord. Plus tôt ce mois-ci, Fixed Focus Digital évoquait déjà des problèmes de rendement au stade du pré-assemblage, liés à la technique de montage en surface. De son côté, le leaker Instant Digital attribuait les difficultés à une charnière incapable de satisfaire les standards de contrôle qualité d’Apple lors de cycles prolongés d’ouverture et de fermeture.