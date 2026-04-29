Le MagSafe sur iPhone ne semble plus considéré comme une évidence chez Apple, avec un débat interne qui opposerait désormais le coût industriel, la finesse des appareils et le poids de l’écosystème d’accessoires, selon le leaker Instant Digital sur Weibo. Cette hésitation ne signe pas la fin immédiate de la recharge magnétique, mais elle montre qu’Apple pourrait redéfinir où et comment MagSafe doit encore exister.

Depuis son arrivée avec l’iPhone 12 en 2020, MagSafe a installé autour de l’iPhone tout un standard pratique de chargeurs, supports, coques et portefeuilles ce qui a largement dépassé la simple recharge sans fil.

Le point le plus concret de cette hésitation est déjà apparu avec l’iPhone 16e. Privé de MagSafe, le modèle a forcé de nombreux utilisateurs à passer par des coques tierces dotées d’anneaux magnétiques, une solution tolérable mais généralement moins convaincante qu’une intégration native.

La réaction du marché semble toutefois avoir compté. Apple a rétabli MagSafe sur l’iPhone 17e plus tôt cette année, ce qui suggère que la marque ne peut pas retirer la fonction sans créer de friction visible, même sur des modèles plus accessibles.

Pas de MagSafe sur certains futurs iPhone ?

L’incertitude pèse peut-être moins sur l’iPhone classique que sur les appareils les plus contraints en design. Le futur iPhone Ultra pliable pourrait en être le meilleur exemple car des maquettes du produit ne montrent pas les marques attendues pour accueillir le réseau d’aimants interne nécessaire à MagSafe.

La raison la plus logique serait sa finesse extrême. L’appareil est annoncé autour de 4,5 mm une fois déplié, ce qui pourrait tout simplement laisser trop peu d’espace pour conserver cette architecture magnétique.

Si ce scénario se confirmait, Apple créerait une situation paradoxale. Son iPhone le plus cher, qui devrait dépasser les 2 000 dollars, pourrait aussi devenir le premier nouveau modèle haut de gamme lancé sans MagSafe depuis l’iPhone 11 Pro.

De fait, Apple pourrait ne pas raisonner en termes de maintien ou de suppression totale, mais en termes de hiérarchie produit avec MagSafe conservé sur certaines gammes, atténué sur d’autres ou sacrifié là où la minceur devient prioritaire.

Des rumeurs pour l’iPad, mais rien au final

L’histoire des iPad renforce cette idée d’un sujet ancien chez Apple. Des plans pour inclure des aimants MagSafe sur la tablette ont existé et plusieurs pistes autour d’un iPad Pro compatible recharge sans fil ont circulé au fil des années, sans jamais déboucher sur un produit commercialisé.

Cela montre qu’Apple a longtemps vu MagSafe comme un standard extensible à d’autres appareils. Le fait que cette expansion n’ait jamais eu lieu, puis que l’iPad Pro M4 de 2024 soit arrivé sans la fonction, suggère qu’en interne la promesse initiale s’est heurtée à des arbitrages matériels plus complexes que prévu.

Il existe aussi un frein évident à une suppression totale. Qi2, désormais adopté plus largement dans l’industrie, repose directement sur la spécification de l’anneau magnétique de MagSafe, ce qui rend peu crédible l’idée d’un retrait complet de cette logique sur toute la gamme iPhone.

Le scénario le plus plausible n’est donc pas forcément celui d’une disparition nette. Apple pourrait plutôt réduire MagSafe là où le coût ou l’épaisseur deviennent trop pénalisants, quitte à laisser davantage de place aux coques aimantées, comme cela s’est déjà vu avec l’iPhone 16e.

Cela étant dit, une récente rumeur a indiqué qu’Apple compte revoir à la baisse certains éléments de l’iPhone 18 standard. Il a été dit que cela concernera l’écran et le processeur, mais MagSafe va-t-il aussi être concerné ?