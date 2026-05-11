iOS 18.7.9 est disponible avec iOS 16.7.16, iOS 15.8.8, iPadOS 17.7.11, macOS 14.8.7 et macOS 15.7.7
En plus d’iOS 26.5 et d’autres mises à jour, Apple pense aux anciens iPhone, iPad et Mac en leur proposant aujourd’hui iOS 18.7.9, iOS 16.7.16, iOS 15.8.8, iPadOS 17.7.11, macOS 14.8.7 et macOS 15.7.7.
Des failles bouchées sur les anciens iPhone, iPad et Mac
L’ensemble des mises à jour est l’occasion de corriger des failles de sécurité et non d’ajouter des nouveautés. Dans le détail :
- iOS 18.7.9 bouche 47 failles de sécurité
- iOS 16.7.16 bouche 1 faille de sécurité
- iOS 15.8.8 bouche 1 faille de sécurité
- iPadOS 17.7.11 bouche 1 faille de sécurité
- macOS Sequoia 15.7.7 bouche 45 failles de sécurité
- macOS Sonoma 14.8.7 bouche 42 failles de sécurité
Certaines des vulnérabilités corrigées sont communes avec celles d’iOS 26.5 et de macOS 26.5, qui bouchent respectivement 61 et 79 failles de sécurité sur iPhone, iPad et Mac.
Concernant l’unique faille pour iOS 16.7.16, iOS 15.8.8 et iPadOS 17.7.11, c’est en lien avec le contenu des notifications effacées qui était en réalité conservé sur l’appareil. Cette faille a notamment été utilisée par le FBI dans une affaire. Apple l’avait déjà corrigée sur iOS 26 avec la mise à jour iOS 26.4.2.
Vous l’avez donc compris : il est conseillé de mettre à jour vos appareils Apple afin d’avoir les derniers correctifs de sécurité en date. iOS 18.7.9 est disponible pour les iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et l’iPad 7. iOS 16.7.16 est compatible avec les iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPad Pro et iPad 5. De son côté, iOS 15.8.8 est accessible sur les iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPod touch 7G, iPad mini 4 et iPad Air 2. iPadOS 17.7.11 est, lui, disponible sur les iPad 6, iPad Pro et iPad Pro 2.