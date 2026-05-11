En plus d’iOS 26.5 et d’autres mises à jour, Apple pense aux anciens iPhone, iPad et Mac en leur proposant aujourd’hui iOS 18.7.9, iOS 16.7.16, iOS 15.8.8, iPadOS 17.7.11, macOS 14.8.7 et macOS 15.7.7.

Des failles bouchées sur les anciens iPhone, iPad et Mac

L’ensemble des mises à jour est l’occasion de corriger des failles de sécurité et non d’ajouter des nouveautés. Dans le détail :

Certaines des vulnérabilités corrigées sont communes avec celles d’iOS 26.5 et de macOS 26.5, qui bouchent respectivement 61 et 79 failles de sécurité sur iPhone, iPad et Mac.

Concernant l’unique faille pour iOS 16.7.16, iOS 15.8.8 et iPadOS 17.7.11, c’est en lien avec le contenu des notifications effacées qui était en réalité conservé sur l’appareil. Cette faille a notamment été utilisée par le FBI dans une affaire. Apple l’avait déjà corrigée sur iOS 26 avec la mise à jour iOS 26.4.2.

Vous l’avez donc compris : il est conseillé de mettre à jour vos appareils Apple afin d’avoir les derniers correctifs de sécurité en date. iOS 18.7.9 est disponible pour les iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et l’iPad 7. iOS 16.7.16 est compatible avec les iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPad Pro et iPad 5. De son côté, iOS 15.8.8 est accessible sur les iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPod touch 7G, iPad mini 4 et iPad Air 2. iPadOS 17.7.11 est, lui, disponible sur les iPad 6, iPad Pro et iPad Pro 2.