Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale d’iOS 26.5 (build 23F77) sur iPhone et d’iPadOS 26.5 sur iPad. Cela fait suite à plusieurs bêtas et deux releases candidates pour les développeurs et testeurs publics.

Les nouveautés d’iOS 26.5

Apple met en avant deux nouveautés pour iOS 26.5, voici ses notes :

Les messages RCS chiffrés de bout en bout (bêta) sont disponibles dans Messages avec les opérateurs pris en charge et seront déployés progressivement.

Le fond d’écran « Luminance Pride » qui réfracte dynamiquement un spectre de couleurs est disponible au téléchargement.

Les notes en anglais mentionnent également l’arrivée d’une nouvelle section intitulée « Lieux suggérés » dans l’application Plans qui affiche des recommandations en fonction de votre position et de vos recherches récentes. Cette même section affichera également des publicités prochainement. Les pubs seront d’abord aux États-Unis et au Canada.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir apparaître iOS 26.5. Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation. Vous pouvez également récupérer manuellement la mise à jour depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation sur un Mac (via le Finder) ou un PC Windows (via iTunes).

Il devrait s’agir de la dernière « grosse » mise à jour pour iOS 26, sachant qu’Apple annoncera iOS 27 le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Il y aura d’autres mises à jour d’iOS 26 (comme iOS 26.6), mais il ne faut pas s’attendre à de grosses nouveautés.