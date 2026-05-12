Apple annonce aujourd’hui la disponibilité des fonctions de santé auditive des AirPods en Italie, en Romanie et en République tchèque. C’est compatible avec les AirPods Pro Pro 2 et AirPods Pro 3. Il y a aussi l’hypertension de l’Apple Watch qui débarque en Israël.

De nouveaux pays avec les fonctions des AirPods et Apple Watch

Les notifications d’hypertension sont disponibles avec watchOS 26. Cette fonctionnalité utilise les données cardiaques collectées par l’Apple Watch pour alerter les utilisateurs si des signes d’hypertension chronique sont détectés. Cela fonctionne après avoir collecté 30 jours de données sur la fréquence cardiaque. Cette fonctionnalité peut être configurée dans l’application Santé d’Apple sur iPhone.

Pour ce qui est de la santé auditive avec les AirPods, il y a trois éléments :