L’hypertension de l’Apple Watch et la santé auditive des AirPods arrivent dans de nouveaux pays
Apple annonce aujourd’hui la disponibilité des fonctions de santé auditive des AirPods en Italie, en Romanie et en République tchèque. C’est compatible avec les AirPods Pro Pro 2 et AirPods Pro 3. Il y a aussi l’hypertension de l’Apple Watch qui débarque en Israël.
De nouveaux pays avec les fonctions des AirPods et Apple Watch
Les notifications d’hypertension sont disponibles avec watchOS 26. Cette fonctionnalité utilise les données cardiaques collectées par l’Apple Watch pour alerter les utilisateurs si des signes d’hypertension chronique sont détectés. Cela fonctionne après avoir collecté 30 jours de données sur la fréquence cardiaque. Cette fonctionnalité peut être configurée dans l’application Santé d’Apple sur iPhone.
Pour ce qui est de la santé auditive avec les AirPods, il y a trois éléments :
- Test d’audition : depuis les réglages, Apple propose de générer un rapport sur l’état de ses oreilles. Le test consiste en une succession de sons joués à un volume très bas. Il faut toucher l’écran pour indiquer quand on entend quelque chose. Le test équivaut à celui réalisé par un professionnel selon Apple.
- Réduction des sons forts : activée par défaut, cette fonction consiste en l’annulation de bruits forts et intermittents, notamment dans le métro ou lors d’un grand événement. Apple veut vous inciter à porter les AirPods même quand vous n’écoutez rien, pour vous protéger.
- Appareil auditif : les AirPods Pro 2 et 3 peuvent imiter le comportement de vrais appareils auditifs en ajustant le volume des sons ambiants en temps réel, en se basant sur la perte dépistée chez un utilisateur (grâce au test).