Apple propose désormais plusieurs fonctionnalités de l’Apple Watch et des AirPods dans de nouveaux pays. Cela concerne la détection de l’apnée du sommeil et les notifications d’hypertension au niveau de la montre et la santé auditive pour les écouteurs.

Les fonctions d’Apple débarquent dans de nouveaux pays

Les notifications d’hypertension de l’Apple Watch sont désormais disponibles aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Vietnam. Les fonctionnalités de santé auditive débarquent au Bahreïn, au Costa Rica et au Paraguay, tandis que les notifications de détection d’apnée du sommeil sont maintenant disponibles en Colombie.

Apple a également étendu la fonctionnalité d’aide auditive avec l’amplification automatique des conversations à une longue liste de pays européens, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la Suisse, la Finlande, la Norvège, l’Irlande et le Danemark.

Pour détecter l’apnée du sommeil, l’Apple Watch surveille les petits mouvements de poignet associés aux interruptions de la fréquence respiratoire normale grâce à l’accéléromètre, puis consigne les données enregistrées sous « Perturbations respiratoires » dans l’application Santé. Normales en petit nombre, les perturbations respiratoires sont un bon indicateur de la qualité du sommeil. Et si elles surviennent fréquemment au cours de plusieurs nuits, elles peuvent être le signe d’une apnée du sommeil.

Aussi, Apple a proposé les notifications d’hypertension avec watchOS 26. Cette fonctionnalité utilise les données cardiaques collectées par l’Apple Watch pour alerter les utilisateurs si des signes d’hypertension chronique sont détectés. Cela fonctionne après avoir collecté 30 jours de données sur la fréquence cardiaque. Cette fonctionnalité peut être configurée dans l’application Santé d’Apple sur iPhone.

Pour ce qui est de la santé auditive avec les AirPods, il y a trois éléments :