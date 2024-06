Apple est resté le premier vendeur de wearables (montres connectées, écouteurs) au premier trimestre de 2024, mais ses ventes ont été en recul. Il y a eu une baisse de 18,9% selon le cabinet IDC.

Au premier trimestre de 2024, Apple a vendu 20,6 millions d’AirPods et d’Apple Watch, contre 25,4 millions un an plus tôt. Sa part de marché est de 18,2%, contre 24,5% auparavant. IDC indique :

Apple a conservé la première place, bien qu’il a été freiné par de mauvaises conditions macroéconomiques, une interdiction temporaire de certains modèles de montres et l’absence de nouveaux AirPods. Dans l’ensemble, les livraisons d’Apple Watch ont baissé de 19,1% d’une année sur l’autre, tandis que les appareils audio, y compris les AirPods et les Beats, ont baissé de 18,8% au cours du trimestre.

Xiaomi a été à la deuxième place avec 11,8 millions de ventes, en hausse de 43,4%, et une part de marché de 10,5%. Huawei arrive à la troisième place avec 10,9 millions, en hausse de 72,4%. Sa part de marché est de 9,6%. Samsung le suit à la quatrième place avec 10,6 millions de ventes (+13%) et une part de marché de 9,3%. Imagine Marketing boucle le top 5 avec 6,1 millions de ventes (-4,8%) et une part de marché de 5,4%.

Au total, il y a eu 113,1 millions de ventes, ce qui représente une hausse de 8,8% par rapport à l’année dernière. Aussi, le prix de vente moyen a baissé de 11%. C’est la quatrième baisse d’affilée.