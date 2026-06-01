Quand Apple a lancé l’Apple Watch, elle l’a déclinée en version or à prix élevé pour séduire le marché de la haute horlogerie. Ce modèle a été abandonné, puis remplacé par une version en céramique, elle aussi supprimée. Apple ne reproduira pas cette erreur avec ses lunettes connectées : aucun modèle haut de gamme ou luxe n’est prévu. L’idée est de s’attaquer aux géants du secteur de l’optique, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un marché des lunettes de 200 milliards de dollars

Le positionnement retenu se situe entre 200 et 500 dollars, un segment grand public qui place Apple en concurrence directe avec EssilorLuxottica, fabricant des Ray-Ban, Oakley et Persol, mais aussi avec Safilo Group qui produit les lunettes Tommy Hilfiger et Hugo Boss, et avec Warby Parker. C’est un terrain où la marque et le design comptent autant que la technologie, deux atouts sur lesquels Apple entend s’appuyer explicitement.

Le marché mondial des lunettes pèse environ 200 milliards de dollars par an, avec des centaines de millions de montures vendues annuellement. Apple ne cherche pas à y entrer uniquement par le biais des fonctionnalités intelligentes : l’intégration avec l’iPhone sera le principal atout capable de convaincre des porteurs de lunettes de passer à une monture Apple au moment de leur prochain remplacement.

La stratégie ressemble à celle de l’Apple Watch qui avait misé sur la popularité de l’iPhone et la réputation du design d’Apple pour s’imposer sur un marché où elle était totalement absente. La différence tient précisément à ce que Apple choisit de ne pas faire : en restant dans le segment accessible et en écartant toute ambition dans la mode haut de gamme, le groupe concentre ses chances là où son écosystème constitue un avantage réel. Les fonctionnalités d’Apple Intelligence, accessibles via la connexion à l’iPhone, compléteront cette proposition sans en constituer le seul argument.

Le lancement des lunettes connectées d’Apple est attendu pour la fin 2027 dans une version sans réalité augmentée.