Apple aurait reporté d’un an le lancement de ses lunettes connectées avec intelligence artificielle, désormais attendues pour la fin 2027, selon Mark Gurman de Bloomberg. Le report ne tient pas tellement à un problème de production ou de design, mais à l’état de maturité de la technologie d’IA visuelle embarquée.

Un report pour les lunettes connectées IA d’Apple

Apple avait initialement planifié d’annoncer ses lunettes connectées IA, dont le nom de code interne est N50, à la fin de 2026 pour une commercialisation au début de 2027. Ce calendrier aurait glissé parce que la firme de Cupertino estimerait que sa technologie d’IA visuelle ne sera pas suffisamment aboutie d’ici là pour justifier un lancement. Plutôt que de mettre sur le marché un produit dont la fonction principale serait son point faible, Apple prendrait une année supplémentaire. Le nouveau Siri IA, en revanche, reste prévu pour cette année. Sa présentation se fera avec iOS 27 à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 le 8 juin à 19 heures.

À son lancement, la paire servira avant tout de socle matériel pour Apple Intelligence, avec des fonctionnalités appelées à s’élargir progressivement. Sur le plan du design, Apple mise sur des éléments distinctifs : caméras de forme ovale, coloris variés et plusieurs styles de montures pour s’imposer aussi comme un accessoire de mode. Ces lunettes ciblent directement les Ray-Ban Meta qui ont déjà établi une présence sur ce segment.

Apple voit dans ce type de produit un marché considérable : les porteurs de lunettes de vue, de lunettes de soleil et ceux qui les utilisent comme accessoire de mode représentent potentiellement des milliards de personnes. La feuille de route prévoit que le produit évolue vers des fonctions de santé, puis intègre des technologies de réalité augmentée capables de modifier la perception visuelle de l’utilisateur. C’est cette vision long terme qui explique, en partie, pourquoi Apple refuserait de compromettre le lancement initial.