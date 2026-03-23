Apple vient d’officialiser l’édition 2026 de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) qui se tiendra du 8 au 12 juin. Ce rendez-vous sera notamment l’occasion de découvrir iOS 27.

WWDC 2026 du 8 au 12 juin

Apple indique :

Une semaine placée sous le signe de la technologie, de la créativité et de la communauté. Ne manquez pas la présentation des derniers outils, frameworks et fonctionnalités d’Apple. Découvrez comment améliorer vos applications et vos jeux grâce à des sessions vidéo animées par des ingénieurs et des designers d’Apple. Échangez avec des experts d’Apple lors d’ateliers et entrez en contact avec la communauté mondiale des développeurs. Le tout en ligne et gratuitement.

Le jour le plus important sera le 8 juin avec la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Ce sera l’occasion pour Apple de présenter iOS 27 sur iPhone, iPadOS 27 sur iPad, macOS 27 sur Mac, watchOS 27 sur Apple Watch, tvOS 27 sur Apple TV et enfin visionOS 27 sur Apple Vision Pro. On peut potentiellement s’attendre à quelques annonces matérielles lors de ce rendez-vous. Mais la WWDC se concentre généralement sur toute la partie logicielle.

Après la keynote d’ouverture, la WWDC 2026 sera surtout concentrée sur les développeurs d’applications. Il y aura notamment le Platforms State of the Union. C’est l’équivalent d’une keynote, mais un focus tout particulier sur le développement. Cela ne vise pas le grand public.

« La WWDC est l’un des moments les plus passionnants de l’année pour nous chez Apple car elle offre à notre formidable communauté mondiale de développeurs l’occasion de se réunir pour une semaine électrisante placée sous le signe de la technologie, de l’innovation et de la collaboration », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs internationaux chez Apple. « Nous sommes impatients de vous retrouver nombreux, en ligne et en personne, pour ce qui sera sans aucun doute l’une de nos meilleures éditions de la WWDC à ce jour ».

Certains développeurs et étudiants sélectionnés par Apple pourront se rendre à l’Apple Park le 8 juin pour regarder la keynote d’ouverture et le Platforms State of the Union. Ils auront également l’occasion de rencontrer des ingénieurs d’Apple et participer à des activités.

Pour tout le monde, il sera possible de suivre la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 directement via le site d’Apple.