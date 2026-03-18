Apple prépare le terrain avant la WWDC 2026, le rendez-vous où il y aura notamment iOS 27, la prochaine grosse mise à jour pour les iPhone. Le fabricant vient d’ouvrir un compte Apple Developer aussi bien sur LinkedIn que sur Bilibili, une très grosse plateforme de vidéos en Chine similaire à YouTube.

Apple s’installe sur Bilibili et LinkedIn

Dans une brève communication aux développeurs, Apple indique :

Rendez-vous sur les pages Apple Developer sur Bilibili et LinkedIn pour découvrir les dernières actualités, annonces, vidéos et événements destinés à la communauté des développeurs, notamment la Worldwide Developers Conference et les activités « Rencontrez avec Apple ».

Apple a déjà publié une trentaine de vidéos sur Bilibili, toutes en lien avec les développeurs. Cela peut rappeler la chaîne YouTube Apple Developer qui a ouvert en 2024. Elle aussi propose des vidéos qui s’adressent tout particulièrement aux développeurs.

Pour ce qui est de LinkedIn, il y a seulement une vidéo de présentation qui s’accompagne de ce texte :

Bonjour et bienvenue sur la page officielle Apple Developer sur LinkedIn. Rejoignez-nous pour découvrir les dernières actualités, vidéos, témoignages et nouvelles de la communauté Apple Developer.

On voit en tout cas qu’Apple mise davantage sur les réseaux sociaux. Récemment, le groupe a lancé un nouveau compte sur Instagram qui a pour nom « Hello Apple ».

Quand aura lieu la WWDC 2026 et donc la présentation d’iOS 27 ? Cela devrait être en juin en toute logique. C’est le cas chaque année. Mais il n’y a pas encore la date exacte.